Di Michele: "Zaniolo potrebbe fare l'esterno del 4-3-3. E doveva andare in Nazionale"

L'ex attaccante David Di Michele è stato ospite dell'emittente TV12 e ha parlato di vari argomenti riguardanti la stagione dell'Udinese: "Qualche rammarico c'è perché in alcune partite non sono riusciti a raccogliere quello che hanno seminato. La mancanza di Davis è determinante perché è insostituibile e ne risentono soprattutto Zaniolo e Atta. Buksa è un giocatore più di movimento, ma non ha forza fisica, personalità e prestanza che oggi devi avere".

Magari adesso Zaniolo potrebbe agire da esterno del 4-3-3? Parla così Di Michele: "Zaniolo può fare l'esterno e rientrare, sta tornando il giocatore che vorremmo tutti anche in ottica di Nazionale perché ne abbiamo bisogno. Meritava di tornare ad essere convocato, non me ne vogliano ma in Nazionale non ci sono quegli attaccanti insostituibili di un tempo. E Zaniolo poteva far parte del gruppo, sia per le qualità che sul lato caratteriale: è cresciuto e maturato molto".

Di Michele spende alcune parole anche sulla crisi del movimento calcistico italiano: "Va rivista la mentalità a partire dai settori giovanili, dando importanza agli italiani: non si può vedere un solo italiano su 22 in campo. Diventa difficile poi per la Nazionale trovare giocatori che sono in una condizione fisica, atletica e mentale importante se non giocano. Gli altri hanno il coraggio di far giocare i giovani, noi purtroppo no".