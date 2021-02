Drammatico incidente stradale per l'ex Cagliari Cossu: è grave, ma non è in pericolo di vita

Un terribile incidente stradale ha coinvolto oggi Andrea Cossu, ex giocatore del Cagliari attualmente membro dell'area scouting del club rossoblu. Il sinistro è accaduto sulla strada statale 554 in zona Selargius e ha mandato per ore in tilt il traffico nell'area. L'ex calciatore oggi 40enne, che si è ritirato dal calcio giocato nel 2018, ha perso il controllo della vettura di cui era alla guida, facendo anche diverse carambole prima di arrestare la sua corsa. Immediato l'intervento della polizia e dei vigili del fuoco. Cossu è stato trasportato in ospedale a Cagliari in codice rosso, con diverse fratture e un trauma cranico. Sebbene le sue condizioni siano gravi, non è in pericolo di vita.