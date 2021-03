Dzeko fuori con lo Shakhtar ma il figlio Dani tifa sui social: "Forza Roma"

vedi letture

Un tifoso speciale per la Roma, questa sera in campo contro lo Shakhtar Donetsk. Anche se papà Edin parte dalla panchina e difficilmente entrerà a gara in corso, via social arriva il tifo di suo figlio Dani, secondo figlio del centravanti bosniaco.