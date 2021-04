È nata la Superlega! A rischio la presenza dei 12 club ribelli su FIFA 22 e PES 2022

La nascita della Superlega potrebbe portare a una rivoluzione anche nel mondo dei videogames. Le 12 squadre ribelli (Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid, Juventus, Inter e Milan) potrebbero infatti sparire dalle prossime edizioni di due dei giochi di calcio più famosi al mondo come FIFA e PES. Questo come diretta conseguenza del braccio di ferro con UEFA e FIFA che porterebbe alla loro esclusione sia dalle competizioni ufficiali internazionali e probabilmente anche da quelle nazionali. Lo riferisce game-experience.it spiegando che non è dato sapere al momento se EA Sports e Konami, le case produttrici, possano decidere di sfidare UEFA e FIFA inserendo questi 12 club all’interno dei propri giochi o, ancor più difficile, inserire la Superlega come competizione all’interno dei loro rispettivi titoli.