È nata la Superlega! Il docente di diritto: "Sarà guerra legale. Può muoversi l'antitrust"

Salvatore Sica è docente di diritto privato all'Università di Salerno ed è tra i massimi esperti di diritto dello sport. Parlando al Corriere dello Sport a proposito della Superlega, ha dichiarato: "L'unica certezza è che si andrà verso una battaglia legare. Un atto così "violento" presuppone la certezza di una strategia legale. Sarà difficile che i club organizzino il proprio campionato privato e pretendano di restare nei campionati nazionali. E ho seri dubbi sul fatto che questa iniziativa non sia in contrasto con il diritto europeo della concorrenza. Mi aspetto una reazione dell'autorità antitrust". Per quanto riguarda i calciatori invece: "Non possono vietargli di partecipare alla Superlega ma possono sanzionarli perché la competizione non è autorizzata". Per sopravvivere ai regolamenti internazionali "l'unica soluzione è che il progetto vena portato all'interno del sistema Uefa. Serve un compromesso ma è difficile perché è evidente che non vogliono dipendere da nessuno. Gli unici criteri qui sono il bilancio e la forza finanziaria".