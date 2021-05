ESCLUSIVA TMW - Petacchi: "Juve, con Allegri strada meno in salita. Somiglia a Cassani"

esclusiva Petacchi: "Juve, con Allegri strada meno in salita. Somiglia a Cassani"

Per parlare di Allegri e il suo ritorno alla Juve, a Tuttomercatoweb.com è intervenuto anche Alessandro Petacchi, ex ciclista di successo e tifoso bianconero: "Con lui la Juve ha sempre vinto quindi chissà, magari la strada ora sarà meno in salita. Pirlo? Forse era troppo fresco il suo passato da calciatore, il ruolo di tecnico è diverso. Come nel ciclismo il manager è importante per creare un gruppo di lavoro molto forte e Allegri è capace di far questo. Ora tra l'altro è come se tornasse a casa. Se devo paragonarlo a qualcuno del ciclismo, dico Davide Cassani anche per la sua capacità di creare un gruppo coeso".

