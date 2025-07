TMW Roma, tutto il gruppo è a Trigoria: ci sono anche Dybala e Pellegrini. Il punto sul recupero del capitano

Tutti i calciatori della Roma sono arrivati a Trigoria per il raduno della squadra in vista dell'inizio della preparazione alla prossima stagione. Gli ultimi, in ordine di tempo, ad aver varcato l'ingresso del centro sportivo sono stati Angelino, Paulo Dybala e Matias Soule, che hanno raggiunto il resto del gruppo arrivato alla spicciolata da questa mattina.

Il punto su Lorenzo Pellegrini.

Lorenzo Pellegrini è arrivato molto presto questa mattina a Trigoria, con il calciatore che però non inizierà la preparazione con il resto dei suoi compagni. Il capitano, che si è operato in Finlandia a metà maggio, è infatti ancora alle prese e sta recuperando dal problema al tendine del retto femorale della coscia destra. Oltre a questo, alcuni giorni fa, il centrocampista si è sottoposto a una settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso. Se le cose dovessero procedere al meglio Pellegrini rientrerà in gruppo ad agosto ma la sua presenza nella lista dei convocati per le prime partite dell'anno è comunque in dubbio.

In base a come procederà il recupero il giocatore inizierà gradualmente ad allenarsi in gruppo, con Gian Piero Gasperini che spera comunque di averlo a disposizione il prima possibile.

Di seguito le foto dell'arrivo degli ultimi calciatori giallorossi a Trigoria.