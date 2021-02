Fanna: "Ronaldo non ti fa dormire la notte ma il Verona può battere la Juventus"

vedi letture

Pietro Fanna, doppio ex della sfida tra Hellas Verona e Juventus in programma per domani, ha parlato al Corriere di Verona ripartendo dal rischio numero uno per Juric e i suoi giocatori: "Uno come Ronaldo non ti fa dormire la notte, è incontenibile, per bloccarlo devi essere quasi perfetto. Deve essere raddoppiato appena entra in possesso palla e poi occhio al gioco aereo, è devastante di testa. La chiave del match per il Verona è la forza del collettivo, affrontarli non è mai facile anche se molto dipenderà dalla Juventus. Il Verona può battere i bianconeri, anche se ovviamente sarà una sfida molto difficile".