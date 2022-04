Fiorentina all'esame Napoli col solito dubbio: più Cabral di Piatek nel ballottaggio in attacco

La Nazione analizza le possibili scelte offensive di Vincenzo Italiano in vista del Napoli, analizzando il ballottaggio in casa Fiorentina tra Arthur Cabral e Krzysztof Piatek. Il brasiliano è più pronto sia a livello fisico che mentale (sa di essere un giocatore viola a tutti gli effetti), ma il polacco è conscio che giocarsi al meglio l’avventura in viola potrà aprirgli quella porta del riscatto al momento difficile. Ad oggi - si legge - il favorito resta l’ex Basilea ma i giorni per un recupero del polacco ci sono.