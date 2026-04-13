Fiorentina-Lazio 1-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani (26' st Pongracic), Ranieri, Gosens (35' st Balbo); Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini (39' st Solomon). A disp.: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Braschi, Deli, Puzzoli, Cianciulli. All.: Vanoli
Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (1' st Dele-Bashiru), Patric, Taylor (34' st Ratkow); Cancellieri (22' st Isaksen), Dia (22' st Pedro), Zaccagni (1' st Noslin). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi. All.: Sarri
Arbitro: Fabbri
Marcatore: 28' Gosens
Ammoniti: Rugani (F), Noslin (L), Dodò (F), Piccoli (F), Pedro (L)
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