TMW Radio Garbo: "Juve, assalto anche al 2° posto. Roma, la colpa è dei Friedkin"

Ospite del lunedì di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Daniele Garbo.

A chi dedica il primo pensiero di giornata?

"A De Rossi, che ha festeggiato la salvezza del Genoa".

La corsa Champions è definitivamente conclusa?

"Mi sembra praticamente chiuso. E la Juve potrebbe puntare al secondo posto che sarebbe straordinario e ascrivibile solo a Spalletti. La svolta della Juve della Roma è stata la partita dell'Olimpico".

Roma, come finirà con Gasperini?

"Fino a venerdì ero convinto che sarebbe rimasto Gasperini, visto quello che ha detto sabato credo che ora vada via. E' una società sempre assente, hanno cambiato 6 allenatori, hanno speso tanto senza andare in Champions. Il problema sono i Friedkin, che non capiscono di calcio e dovrebbero affidarsi a chi ne capisce. Il problema sono loro, non gli allenatori".

Che dice invece della Lazio?

"La Lazio ha fatto una grandissima partita a Napoli, facilitata da un Napoli senza forze e mordente. A Roma invece devono decidersi ora cosa fare, su chi puntare. Devono decidere cosa fare da grandi".