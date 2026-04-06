TMW Radio Garbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui”

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Daniele Garbo. Queste le sue parole:

Chi è stato il protagonista di questa domenica?

“Il protagonista è Lautaro Martinez, c’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza Lautaro e non a caso il momento di difficoltà dell’Inter è arrivato proprio con la sua assenza. Non solo per i gol, ma anche per la sua leadership in campo che si è vista ieri con una doppietta fondamentale per i nerazzurri”.

L’Inter ha sottovalutato il Bodo in Champions League?

“Diciamo che non so se l’abbiano sottovalutato, ma l’Inter non era al meglio dal punto di vista fisico ed è andata in grande difficoltà. Temevo l’eliminazione, ma speravo che l’Inter potesse venirne fuori ma ha dimostrato i limiti di una squadra che domina in Italia ma all’estero mostra le difficoltà del calcio italiano”.

Quanto ha inciso il gol di Calhanoglu sul calo della Roma?

“È stato importante perché è arrivato nel finale di primo tempo dopo il pareggio della Roma, è stata una frustata per i giallorossi. Poi però c’è stato un inizio di secondo tempo micidiale, il problema è che la Roma a lungo è stata la miglior difesa del campionato e ora è troppo facile segnare ai giallorossi, è chiaro che ci sia qualcosa che non va”.

A cosa è dovuta la flessione della Roma?

“La Roma ha subito 11 sconfitte in campionato alle quali vanno aggiunte le quattro sconfitte nelle coppe. Sono decisamente troppe, forse c’è una rosa inadeguata o forse qualche scelta sbagliata di Gasperini. Continuo a pensare che la sliding door della stagione della Roma sia il gol di Gatti, psicologicamente sarebbe stata un’altra storia in caso di vittoria con la Juve. Da quel momento in poi la Roma ha perso ogni certezza e l’autostima, da quel momento è crollata e credo che quel gol sia stato pesantissimo. Non credo che Gasperini sia il principale colpevole, è vero che la Roma ha speso 115 milioni e sono tantissimi per quello che si sta profilando come un fallimento. Credo però che sia stata consegnata a Gasperini una rosa non adatta alla sua idea di gioco. Paradossalmente la Roma ha iniziato a far fatica da quando è arrivato Malen, e questo è strano perché è un gran bel giocatore che sta segnando tantissimo, però forse i giallorossi hanno perso equilibrio”.

Sorpreso dal pareggio del Como a Udine?

“Ci poteva assolutamente stare, a Udine sono cadute Napoli, Roma e Atalanta. L’Udinese ti fa giocare male, oggi è stata una partita orrenda e tra le più brutte del campionato. Il Como vale più di quanto si è visto oggi, lo vedremo nella partita contro l’Inter”.