Genoa-Udinese 0-2: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez (39' st Martín); Ellertsson, Frendrup (39' st Amorim), Malinovskyi, Norton-Cuffy; Messias (15' st Baldanzi), Vitinha (27' st Ekuban), Colombo (27' st Ekhator). A disp.: Leali, Sommariva, Zätterström, Onana, Sabelli, Otoa, Masini. All.: De Rossi
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue (42' st Bertola), Ekkelenkamp (42' st Miller), Karlström, Atta (1' st Piotrowski), Kamara (40' st Arizala); Zaniolo (49' st Zarraga), Davis. A disp.: Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Mlacic. All.: Runjaic
Arbitro: Collu
Marcatori: 21' st Ekkelenkamp, 51' st Davis (U)
Ammoniti: Kamara (U), Zaniolo (U), Davis (U), Colombo (G), Solet (U), Miller (U)
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