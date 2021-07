Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

È stata una giornata molto calda per il Milan, non solo perché ieri i giocatori si sono ritrovati per il primo allenamento sotto il caldo sole di Milanello.

In primo luogo, è arrivata l’ufficialità del riscatto di Sandro Tonali, che ha firmato fino al 2025. Il Brescia riceverà una parte fissa pari a 6 milioni e 900mila euro, con 3 ulteriori milioni di bonus che spetterebbero al Brescia al verificarsi di determinate condizioni. Nella trattativa è rientrato anche il cartellino di Giacomo Olzer, classe 2001 del settore giovanile rossonero, che passerà Brescia.

In questo caso niente ufficialità, ma Olivier Giroud è ormai prossimo alla firma con i rossoneri, che può arrivare già lunedì. Il Milan si impegnerà a pagare un milione di euro al Chelsea, che potrebbe percepire un milione aggiuntivo nel caso vengano raggiunti i bonus. Per il giocatore, pronto un contratto biennale da 3,5 milioni.

Novità anche sul fronte rinnovi: raggiunto l'accordo per il prolungamento del per Calabria. Nel mentre, si continua a cercare una alternativa a destra. Se lo United non apre per il prestito di Dalot, è forte il nome di Odriozola del Real Madrid. Piace anche Aurier, ma sarebbe difficile prenderlo in prestito, così come il Milan vorrebbe.

Inter

Anche i nerazzurri si sono ritrovati ieri a Milano per il primo allenamento con Inzaghi (i presenti). La notizia di calciomercato del giorno, però, è che Zinho Vanheusden è pronto a lasciare nuovamente il club nerazzurro. Il belga andrà al Genoa in prestito. Il Grifone ha battuto la concorrenza di Spezia e Bologna.

Il giovane centrocampista Andersen, classe 2004, sarà domani in sede per firmare con i nerazzurri.

Roma

Giornata di fermento anche per la Roma, che ha presentato alla stampa José Mourinho. Per quanto riguarda il mercato, l’allenatore portoghese ha confermato la necessità di prendere un terzino sinistro che sostituisca Spinazzola. Il profilo, in generale, sarà quello di un giocatore giovane e di prospettiva.

Non ha parlato, ma era presente anche l’agente Jorge Mendes, a Roma per mettere a punto tutti i dettagli dell’operazione Rui Patricio.

Dopo la Roma potrà concentrarsi su Xhaka in quello che è un gioco di strategie. Con il giocatore c'è l'accordo, ma la Roma sta aspettando che l'Arsenal acquisti un centrocampista per sostituirlo.

E mentre qualcuno arriva, qualcun altro è più vicino alla partenza. Nella lista dei convocati per il ritiro pre campionato, infatti, non figurano Javier Pastore, Federico Fazio, Davide Santon, Pedro, Justin Kluivert, Steven Nzonzi, Robin Olsen e Ante Coric. Questi giocatori non fanno parte del progetto tecnico di Mourinho.

Cagliari

Un rinforzo a sorpresa per il Cagliari. La società del presidente Giulini ha chiuso per l’arrivo di Boris Radunovic, portiere classe 1996 che si trasferisce in Sardegna a titolo definitivo dall’Atalanta, oggi le visite mediche.

Matija Nastasic può tornare alla Fiorentina, club dove ha già giocato per due stagioni (2011-2012 e 2012-2013). La Viola ha individuato in lui il profilo esperto che sta cercando, viste anche le condizioni economiche vantaggiose dell'operazione: il centrale può liberarsi a zero dallo Schalke 04.