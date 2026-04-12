Le partite di oggi: il programma di domenica 12 aprile
C'è tanto calcio giocato anche oggi, domenica 12 aprile 2026.
Prosegue il programma della 12^ giornata di Serie A, con quattro partite in programma tra le quali quelle con coinvolte le due contendenti per lo Scudetto: il Napoli nel pomeriggio va a Parma, in serata l'Inter è a Como. E poi ancora c'è la Serie B, tutti e tre i gironi della C, senza scordarsi dei campionati esteri. Di seguito il programma con tutte le partite di oggi, con a fianco dei match l'orario del fischio d'inizio.
Serie A (32^ giornata)
12:30 – Genoa vs Sassuolo
15:00 – Parma vs Napoli
18:00 – Bologna vs Lecce
20:45 – Como vs Inter
Serie B (34^ giornata)
15:00 – Padova vs Empoli
17:15 – Spezia vs Mantova
19:30 – Reggiana vs Carrarese
Serie C – Girone A (36^ giornata)
17:30 – Cittadella vs Trento
17:30 – Ospitaletto vs AlbinoLeffe
20:30 – Inter U23 vs Arzignano
Serie C – Girone B (36^ giornata)
12:30 – Juventus U23 vs Guidonia
12:30 – Ternana vs Perugia
17:30 – Arezzo vs Livorno
17:30 – Pontedera vs Ravenna
17:30 – Vis Pesaro vs Carpi
Serie C – Girone C (36^ giornata)
14:30 – Altamura vs Giugliano
14:30 – Atalanta U23 vs Monopoli
14:30 – Casertana vs Audace Cerignola
14:30 – Foggia vs Siracusa
14:30 – Latina vs Casarano
14:30 – Trapani vs Salernitana
20:30 – Potenza vs Sorrento
Premier League (32^ giornata)
15:00 – Crystal Palace vs Newcastle
15:00 – Nottingham vs Aston Villa
15:00 – Sunderland vs Tottenham
17:30 – Chelsea vs Manchester City
LaLiga (31^ giornata)
14:00 – Osasuna vs Betis
16:15 – Maiorca vs Vallecano
18:30 – Celta Vigo vs Oviedo
21:00 – Ath. Bilbao vs Villarreal
Ligue 1 (29^ giornata)
17:15 – Nizza vs Le Havre
17:15 – Tolosa vs Lilla
20:45 – Lione vs Lorient
Bundesliga (29^ giornata)
15:30 – Colonia vs Brema
17:30 – Stoccarda vs Amburgo
19:30 – Magonza vs Friburgo