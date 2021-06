Il fratello di Locatelli: "L'addio al Milan i giorni più tristi. Futuro? Spero solo sia felice"

Mattia Locatelli, fratello Manuel e tifoso juventino, ha così parlato a Sky Sport: “Per lui è un sogno che si avvera, per noi lo stesso. Ricordo ancora la prima chiamata in azzurro, ci ha telefonato quasi piangendo e io vivo la stessa gioia sua, era anche il mio di sogno. Non abbiamo bisogno di parlarci, sa che ci sono e per me è lo stesso. Non sono solito scrivergli, ma penso che domattina farò un’eccezione vista l’importanza della partita. Di mercato non gli chiedo nulla perché non mi interesso, spero soltanto che sia felice”.

Come avete risollevato Manuel dopo l'addio al Milan?

"Uno dei momenti più tristi della sua carriera, non è bello sentirsi dire una cosa che non ti aspetti. Abbiamo cercato di stargli più vicino possibile con messaggi e chiamate, dato che non viveva più con noi da tempo. L'unica volta che l'ho chiamato per stargli vicino è stato quando è tornato a San Siro da avversario del Milan per la prima volta, col Sassuolo, dicendogli di stare tranquillo e non pensare a cosa lo circondava".

Cosa è scattato in lui?

"Qualcosa, si è accorto che doveva fidarsi del mister e dare solo il massimo. I risultati si sono visti, penso sia stata una scintilla nella sua testa. Gli auguro di continuare su questa strada, perché il lavoro paga sempre".