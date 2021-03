Ince ha il cuore nerazzurro: "Conte ha fatto un ottimo lavoro all'Inter, spero vinca il titolo"

vedi letture

Paul Ince ex centrocampista della Nazionale inglese con un passato in Italia all'Inter, ha parlato proprio dei nerazzurri a Sky Sports in Inghilterra: "Penso che Antonio Conte abbia fatto un ottimo lavoro e spero possa vincere lo scudetto. Tifo per loro perché l'Inter è ancora oggi la squadra per la quale tifo".