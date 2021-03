Individuale per Dzeko e Zaniolo, torna in gruppo Calafiori. Le ultime sulla Roma da Trigoria

All'indomani della vittoria contro il Genoa, la Roma - attesa dalla trasferta di Parma in programma domenica prossima - è tornata in campo per la seduta odierna a Trigoria. Per il gruppo giallorosso, consueta divisione in gruppi: scarico per chi ha giocato in campionato, lavoro tra campo e palestra per tutti gli altri. Capitolo singoli: per Ibanez, Dzeko e Zaniolo lavoros individuale, così come per Veretout (il cui rientro non è programmato prima di aprile). Fonseca, infine, ritrova in gruppo anche Calafiori.