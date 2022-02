Inter, Gosens lavora per rientrare con il Sassuolo: a pieno ritmo per il derby d'andata?

L’Inter ha un piano per Robin Gosens. L’acquisto invernale, arrivato dall’Atalanta, cercherà la forma migliore nelle prossime settimane, fino ad arrivare alla migliore condizione per il derby di Coppa Italia, in programma il prossimo 3 marzo. Potrebbe rientrare in gruppo già lunedì 14, come spiega Tuttosport, potendo poi andare in panchina domenica 20 contro il Sassuolo, così come il Genoa nel weekend del 26-27 febbraio.