Inter, in settimana la presentazione della nuova maglia. Dopo 26 anni Pirelli non sarà più sponsor

vedi letture

Settimana ricca di appuntamenti per la nuova Inter di Simone Inzaghi. Come riporta La Gazzetta dello Sport in questi giorni il club campione d'Italia dovrebbe svelare la nuova maglia, con lo scudetto cucito sul petto e il nuovo sponsor. Dopo 26 anni, infatti, non ci sarà più Pirelli e a sostituirlo dovrebbe essere socios.com.