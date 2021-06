Inter, ossigeno per Suning: 400 milioni dallo Stato, ma Zhang dovrà riacquistare le azioni

Ossigeno per le casse di Suning, ma anche il rischio che la holding di Zhang debba infine cedere l’Inter. È questo il bilancio delle notizie che arrivano dai media economici cinesi in ordine al destino dei nerazzurri. In particolare, nelle scorse settimane la proprietà ha chiuso un accordo con la provincia di Jiangsu che porterà nelle casse di Suning circa 400 milioni di euro in cambio del 5,59 per cento della holding. Entro il 1° aprile 2022, però, Jindong Zhang si sarebbe impegnato a riacquistare queste azioni con un tasso di interesse annuo pari a circa il 3,85 per cento. Non dovesse farlo, potrebbe perdere il controllo dell’azienda che finirebbe così in mani pubbliche. Uno scenario che avrebbe i suoi risvolti su tutte le controllate, anche sull’Inter, per quanto le indiscrezioni in arrivo dalla Cina, che citano fonti interne all’azienda, escludono che gli Zhang possano concretamente subire delle conseguenze di questo tipo.