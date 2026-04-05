Inter-Roma 5-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (13’ st Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (22’ st Sucic), Zielinski (31’ st Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (13’ st Bonny), Thuram (21’ st Esposito). A disp.: J.Martinez, Di Gennaro, de Vrij, Frattesi, Luis Henrique, Diouf, Cocchi. All.: Chivu
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (1’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso (36’ st Ziolkowski); Celik, Cristante, Pisilli, Rensch (13’ st Tsimikas); Soulé (19’ st El Shaarawy), Pellegrini; Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Angelino, El Aynaoui, Venturino, Zaragoza, Robinio Vaz. All.: Gasperini
Arbitro: Sozza
Marcatori: 1’, 52’ Lautaro Martinez (I), 40’ Mancini (R), 45' +2 Calhanoglu (I), 55’ Thuram (I), 63’ Barella (I), 70’ Pellegrini (R).
Ammoniti: Pisilli (R)
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