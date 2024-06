Ufficiale L'Ancona riparte. Tony Tiong cede il club dorico all'imprenditore Francesco Agnello

Nuovo capitolo della vicenda Ancona. Lo studio legale Giangrande, per conto di Tony Tiong, ha annunciato la cessione del club all'imprenditore Francesco Agnello. Questa la nota riportata da TuttoC.com:

In nome e conto del signor Tony Tiong, si comunica che nella mattinata odierna, presso il Notaio Lauro Gallori in Roma, si è tenuto il closing dell’operazione di cessione del controllo della società U.S. Ancona S.r.l., con l’assistenza lato acquirente dello Studio Galoppi & Partners insieme all’advisor Dr. Marsella e lato venditore lo scrivente insieme agli Studi ONTIER Italia e OLG e al commercialista Dr. Ripa.

La nuova proprietà della società U.S. Ancona S.r.l. è rappresentata dall’imprenditore Dr. Francesco Agnello e comunica che, entro l’inizio della prossima settimana, verranno formalizzate le nuove cariche sociali, l’organigramma e il progetto sportivo