La Sampdoria ritrova Prelec ma deve ancora rinunciare a Tonelli. Il report del club

Sotto il sole di Bogliasco, la Sampdoria prosegue la preparazione alla sfida interna con l’Udinese, in programma sabato sera (ore 20.45) al “Ferraris”. Dopo la riunione tecnica in sala video, Claudio Ranieri e il suo staff hanno diviso i calciatori a disposizione in due gruppi sul campo 1 del “Mugnaini”. Ancora lavoro rigenerativo, sotto forma di esercitazioni aerobiche e tecnico-tattiche, per i blucerchiati che hanno raccolto più minuti nelle ultime gare. Per tutti gli altri, compreso Nik Prelec – recuperato dall’infortunio muscolare – lavori specifici di forza in palestra e partitelle a pressione su campo ridotto. Specifico individuale per Lorenzo Tonelli. Programmi di recupero per Alex Ferrari e Manolo Gabbiadini. Domani, conclude la nota ufficiale del club, nuovo appuntamento mattutino.