Lazio, gioia social post Celtic e fiducia per l'Atalanta: "Tifosi, avete dormito?"

Delirio per gol decisivo Pedro. Club ai tifosi: 'Avete dormito?'

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Il preziosissimo successo in extremis contro il Celtic in Champions League ha significato per la Lazio un'enorme iniezione di fiducia. Domenica contro l'Atalanta gli uomini di Sarri avranno con uno spirito diverso, come testimoniato dai tanti spunti social. Il club stamattina ha postato un'immagine dell'abbraccio di gruppo con scritto 'Dormito? Noi stiamo ancora così', a indicare come dopo il gol di Pedro agli scozzesi molti tifosi biancocelesti abbiano preso sonno con difficoltà. Patric, ieri capitano dopo l'uscita dal campo di Immobile, ha celebrato il successo sul suo profilo Instagram con un eloquente 'What a night'.

Pedro, decisivo col suo guizzo di testa al 95', ha pubblicato una vagonata di foto dell'esultanza di gruppo, arricchite da un 'Forza Lazio': per lui i tifosi sono in delirio sui social. Anche Ivan Provedel, entrato nella storia della Lazio per il suo gol all'Atletico Madrid, può essere soddisfatto: la sua parata su Matate è in lizza per il titolo di più bella della settimana. (ANSA).