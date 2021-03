Lazio, non solo Lazzari: accertamenti medici anche per Lucas Leiva

Non solo Manuel Lazzari. Anche Lucas Leiva, nonostante sia stato convocato per la partita che non verrà giocata alle 18.30 contro il Torino, è arrivato da poco alla clinica Paideia per alcuni accertamenti medici. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del centrocampista brasiliano.