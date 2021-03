Lazio, esami strumentali alla clinica Paideia per Lazzari: esito atteso nel pomeriggio

vedi letture

Controlli medici alla clinica Paideia per l'esterno della Lazio, Manuel Lazzari che si sottoporrà ai test per valutare l'infortunio patito nella gara contro il Bologna. La speranza è quella di non aver riportato uno stiramento, che lo terrebbe lontano dal campo per circa un mese.