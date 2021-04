live Coronavirus, l'Italia riapre: cosa cambia per sport e palestre. Tutte le parole di Gravina

16.23 - Gravina: "Chiesta la riapertura degli stadi per maggio. Ipotesi pubblico in Coppa Italia" - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel suo intervento post Consiglio Federale, ha parlato anche delle possibili riaperture degli stadi per il finale di stagione: "Abbiamo presentato la richiesta di apertura a una parte di pubblico per eventi importanti anche nei mesi di maggio come la Coppa Italia”. Clicca qui per leggere tutte le parole di Gravina.

13.56 - L'Italia riapre, da oggi 15 Regioni in zona gialla: cosa cambia per sport e palestre - Da oggi - lunedì 26 aprile - l'Italia riapre. Ripartono le attività all'aperto, dallo spettacolo alla ristorazione. Ma con il coprifuoco alle 22. Gli studenti di tutte le scuole e le università tornano in presenza, tranne che nelle zone rosse. Dal 15 maggio riprendono a funzionare stabilimenti balneari e piscine scoperte. Il 1° giugno tocca alle palestre anche al chiuso, a luglio via libera anche alle Fiere. Per spostarsi tra le Regioni arriva un "pass", sul modello del 'green pass" europeo. Clicca qui per leggere la news completa.

13.40 - Secondo test pilota a Wembley: 8000 tifosi in Carabao Cup. Obiettivo riapertura da metà maggio - Dopo i 4000 tifosi ammessi allo stadio di Wembley per le semifinali di FA Cup, altra giornata a suo modo storica nell'impianto di gioco londinese. L'English Football League infatti ha concesso l'ingresso a ben 8000 tifosi durante la finale di Coppa di Lega-Carabao Cup tra City e Tottenham (vinta ieri 1-0 dal City), come seconda tappa di un test pilota (un totale di nove eventi, calcistici e non solo, che si terranno tra il 17 aprile al 3 maggio) che ha come obiettivo il ritorno alle gare con il pubblico sugli spalti da metà maggio in poi.

11.35 - Euro 2020, Calcagno: "Vaccinare giocatori che vi partecipano" - "Spero che i calciatori che parteciperanno agli Europei siano vaccinati; e che tutti lo siano per la nuova stagione, così che si possa lavorare in sicurezza". Così il presidente dell'Associazione calciatori Umberto Calcagno, a Radio anch'io sport

11.27 - I nuovi colori delle Regioni - L'Italia cambia di nuovo colore. Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, che monitora l'andamento dei contagi, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze in vigore da oggi. In zona rossa resta solo la Sardegna mentre 5 Regioni (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta) sono in arancione. In giallo tutte le altre. A passare in zona gialla e quindi a vedere un allentamento delle misure restrittive sono Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, e Veneto.

10.25 - Il punto sulle vaccinazioni in Italia - Sono 17.751.562 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’89,3 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 19.880.040 (13.422.240 Pfizer/BioNTech, 4.550.800 di AstraZeneca, 1.727.200 di Moderna e 179.800 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 5.215.459 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. I dati sono riportati nel bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid, aggiornato alle 6.10 di lunedì 26 aprile. La somministrazione ha riguardato 10.206.439 donne e 7.545.123 uomini.