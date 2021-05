Mahrez in gol all'andata e al ritorno col City. E' il secondo di un club inglese dopo Mané nel 2018

E' Riyad Mahrez per il momento a decidere la gara tra Manchester City e PSG, ritorno delle semifinali di Champions League. L'esterno di Guardiola - riporta Opta - è tra l'altro il secondo giocatore a segnare in entrambe le gare di una semifinale di Champions League per un club inglese dopo Sadio Mané nel 2017/18. Una sentenza, almeno per il momento.

