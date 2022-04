Malore Tacconi, Il figlio Andrea: "Papi riprenditi, sei un leone"

"Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia".

È un immagine della storia postata, sul proprio profilo Instagram, da Andrea, figlio dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi, corredato da un'iconcina con le mani giunte in preghiera.

Ricordiamo che Stefano Tacconi era stato ricoverato questa mattina all'ospedale di Asti per poi essere trasferito d'urgenza, in prognosi riservata, nell'ospedale di Alessandria.