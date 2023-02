Milan, domani la ripresa degli allenamenti: Calabria e Bennacer sono attesi in gruppo

Dopo la vittoria contro l'Atalanta di domenica, Stefano Pioli ha concesso due giorni di recupero ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi nella giornata di domani a Milanello: secondo La Gazzetta dello Sport, per la ripresa dei lavori di domani sono attesi in gruppo Davide Calabria e Ismael Bennacer, i quali dovrebbero poi essere a disposizione per la trasferta di Firenze.