Mirabelli: "L'Inter vincerà serenamente, tranquillamente e comodamente lo Scudetto"

Intervistato da Tele Lazio Nord, l'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: "Io credo che l’Inter, con una rosa ed un allenatore importante, si avvia a vincerlo. Pensavo che a contenderglielo poteva essere l’Atalanta, Poi i bergamaschi, con questa Champions, si sono un po’ distratti, altrimenti sarebbero una squadra importante. Oggi sono un po’ in ritardo, però credo che l’Inter vincerà serenamente, tranquillamente e comodamente lo Scudetto. La vera lotta sarà la Champions e saranno dolori per chi non ci andrà".