Morata: "Quando segno penso sempre a mia moglie, Alice la mia forza nei momenti più bui"

Ospite di Verissimo insieme alla moglie Alice Campello, l'attaccante bianconero Alvaro Morata ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita di coppia e sulla sua curiosa proposta di matrimonio: "È stato un colpo di fulmine per me. Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie. La proposta? L'ho fatta durante lo spettacolo di un mago. Incontrare Alice è stata la fortuna più grande della mia vita. Lei è la mia forza principale che c’è sempre anche nei momenti bui. È la prima persona a cui penso quando faccio bene il mio lavoro e quando faccio gol", una breve anticipazione delle dichiarazioni dello spagnolo.