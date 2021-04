Lady Morata: "L'infortunio al Chelsea del 2018 mise Alvaro ko fisicamente e psicologicamente"

Ospite del programma televisivo Verissimo al fianco di suo marito Alvaro Morata, Alice Campello ha raccontato così il periodo difficile vissuto dall'attuale attaccante della Juventus dopo l'infortunio patito nel 2018 ai tempi del Chelsea: "Nel 2018 ho vissuto il suo infortunio in prima persona e non è stato facile. Siamo persone uguali alle altre, abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti. Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente, io ero incinta e ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ma, nonostante questo, mi è sempre stato accanto, era sempre lì con me. Se c’è l’amore si supera tutto", la breve anticipazione delle sue dichiarazioni sul rapporto col calciatore spagnolo.