Napoli, rebus attacco. Baiano: "Osimhen può aspettare, Mertens ideale per il Napoli"

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Francesco Baiano, ex attaccante del Napoli. “Ieri a Roma ho visto il miglior Napoli della stagione – ha detto Baiano a Radio Crc – non mi era mai capitato di notare la Roma così in difficoltà come è successo nel primo tempo della gara di ieri”. Decisiva per la vittoria del Napoli la doppietta di Mertens. “Per come è strutturato il Napoli adesso – ha detto Baiano a Radio Crc – credo che Mertens sia ancora il terminale offensivo ideale per gli azzurri. Osimhen avrà tempo di crescere e di mettersi in mostra”. Infine Baiano ha voluto ricordare che “solo gli infortuni hanno frenato la stagione del Napoli. Senza tutte quelle defezioni, il Napoli sarebbe andato in Champions in carrozza. Adesso deve lottare con il coltello tra i denti. Ma ha buone chance di centrare l’obiettivo a fine stagione”.