Piano anti Lotito, i tifosi laziali proseguono la protesta contro la società

Le vicende giudiziarie non fanno cambiare la linea ai supporters biancocelesti

(ANSA) - ROMA, 15 SET - I tifosi della Lazio, nonostante tutto, proseguono compatti la loro protesta contro la dirigenza. L'inchiesta dei pm della Dda di Roma per le presunte pressioni nei confronti di Claudio Lotito, presidente della Lazio, per vendere la società biancoceleste, non ha infatti fatto cambiare idea ai supporter che, tra social e forum dedicati, continuano a chiedere che il numero uno laziale venda la società facendosi da parte. Tra i tifosi, infatti, sono tantissimi coloro che continuano a ribadire come quello laziale sia un "popolo stufo di questa dirigenza", ribadendo come, ormai, l'unica soluzione per Lotito sia quella "di vendere la società".

Una vicenda, quindi, che non cambia il "sentiment" del tifo, compatto nell'andare avanti nella protesta contro il numero uno del club. (ANSA).