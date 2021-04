Pierfrancesco Favino sarà Mihajlovic in una serie sull'allenatore del Bologna?

“Una volta c'erano i ruoli, per gli attori. Adesso li fa tutti Favino”. Potrebbe andare così anche per una serie tv, di prossima realizzazione, dedicata a Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto riferito da Di Più TV, Freemantle, casa di produzione televisiva (tra i vari, La Squadra, Un posto al sole, X Factor e Italia’s Got Talent) avrebbe infatti in progetto basato su La partita della vita, libro dell’allenatore del Bologna edito a novembre 2020. Il ruolo di Miha potrebbe finire proprio a Pierfrancesco Favino, che di recente ha impersonato, tra gli altri, Bettino Craxi e Tommaso Buscetta, anche se le trattative non sarebbero ancora concluse.