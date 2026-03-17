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Ravezzani: "Leao? Prima esce il Milan da questo equivoco, meglio sarà"

Ravezzani: "Leao? Prima esce il Milan da questo equivoco, meglio sarà"TUTTO mercato WEB
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Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Come legge il ko con la Lazio del Milan?
"Normale, è il passo del Milan che fa molto bene con le grandi e meno bene con le medio-piccole. Non credo alla rimonta del Milan non perché non credo che l'Inter possa frenare, ma per il Milan e quanto detto".

Leao, si parla di stop al rinnovo:
"E' uno dei giocatori più sostituiti in corsa, da Pioli a Fonseca, passando per Allegri. Credo che Leao sia il giocatore più pagato nella storia del Milan. E' stato pagato 28 mln, oltre a 25 mln al Lille al rinnovo. E' il giocatore più pagato del Milan, prende 6,5 mln più premi, ed è un giocatore che dopo aver fatto una partita inguardabile non ha fatto nulla. E in più se ne va fuori dal campo mandando a quel paese l'allenatore. Chiediamoci perché non è mai titolare, se non a corrente alternata, nel Portogallo. Prima esce il Milan da questo equivoco, meglio sarà. Non può andare avanti il Milan con Leao, perché quando si tratta di fare la battaglia, Leao non la fa. Quando lo vendi però, devi stare attento anche a chi compri. Perchè non è banale trovare uno più forte di lui".

Roma e Juve, per chi peserebbe di più la mancata Champions?
"Per la Juve, che è stata azzerata alla guida tecnica e anche dirigenziale e non andarci sarebbe un fallimento. E' anche vero che la Roma ha investito tantissimo. Sono due proprietà che sinora non sono riusciti ad avere un ritorno rispetto ai tanti soldi messi in questi anni".

Chi vede favorito per un posto Champions allora?
"Potenzialmente la più forte è la Juve, ma non basta essere la più forte come rosa".

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