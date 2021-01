RBN - Rampulla: "Pirlo fa bene a sfruttare Buffon. Se il fisico regge, può giocare ancora"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto l’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla: “Buffon? Se hai la fortuna di avere in rosa un personaggio così devi sfruttarlo al 100%. A livello motivazionale e tecnico è ancora in grado di dare il meglio di sé. Sono contento per questo. Se lo facesse giocare di meno sarebbe un peccato perché a quell’età non giocando perdi parecchio. Conoscendo Gigi ed essendo arrivato anche io a giocare fino a 40 anni dico che la fortuna è non aver avuto mai grossi infortuni. Se il fisico regge e le qualità tecniche ci sono, può giocare ancora. Magari non come si sta giocando adesso ogni tre giorni, ma magari 3-4 partite al mese può farle benissimo e alla grande”.

Ha avuto modo di parlare con Buffon della Juventus attuale?



“No, ancora non ne abbiamo parlato. Io sono stato all’estero tanti anni, ci sentiamo solo per telefono. Credo che lui sia contento di stare in questa squadra, questo me l’ha detto e sono contento di questo. La squadra di Pirlo può e deve crescere sotto la guida di un allenatore che diventerà uno dei più bravi. Certo partire subito con una squadra come la Juventus non è facile per nessuno, a maggior ragione per un esordiente. Sta facendo bene, deve crescere. Ci poteva stare il fatto di non essere subito primi in classifica, ma credo che stia facendo bene”.

