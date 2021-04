Reja: "Il Napoli non avrà problemi a centrare la Champions. Gattuso terrà alta la guardia"

vedi letture

Edy Reja, attuale CT dell'Albania ed ex tecnico del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss dello straordinario momento di forma attraversato dalla squadra di Gattuso: "Penso che non avrà problemi ad arrivare in Champions. Non è mai facile vincere, ma vedendo è avvantaggiato rispetto alle altre, il calendario è più semplice. Ora dipende tutto da loro, gli azzurri e l’Atalanta sono le squadre che stanno meglio e le più lanciate. Conoscendo Gattuso dal punto di vista caratteriale, saprà tenere alta la guardia. Ha recuperato Osimhen, che negli spazi diventa devastante, ma ha a disposizione una rosa completa e di grande qualità. Io avevo messo il Napoli tra le pretendenti allo Scudetto; senza gli infortuni e il Covid avrebbe potuto lottare con l’Inter", riporta TuttoNapoli.

L'aneddoto su Lavezzi: "Ho parlato ieri col Pocho, ho una grande simpatia e affetto nei suoi confronti. Quando è arrivato era un po’ troppo robusto e gli dissi ‘Ma dove vai così?’. Lui mi rispose che nel giro di un mese sarebbe tornato in forma e così fu. Aveva movenze pachidermiche ed ero un po’ preoccupato. Gli ho anche ricordato l’episodio di Lisbona, quando lo tolsi a venti minuti dalla fine: il Pocho si incavolò e negli spogliatoi volarono le scarpe, poi chiarimmo e ci abbracciamo anche grazie all’intervento da mediatore di Pierpaolo Marino. Lavezzi e Hamsik sono stati due miei figliocci, negli spogliatoi ne succedono di tutti i colori per il nervosismo. Guai però se non ci fosse questa tensione".

La permanenza di Gattuso: "Se guardi il Napoli di adesso Gattuso ha dei meriti, ci ha messo un po’ di tempo per trovare le soluzioni e l’equilibrio giusto ma ci è riuscito. Se giochi con squadre alla tua portata puoi giocare anche con Fabian e Bakayoko, poi ha trovato un equilibrio straordinario anche grazie alle doti difensive di Hysaj. La soluzione con Demme e Bakayoko a me piace molto".