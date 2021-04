Roma al lavoro dopo il ko di Torino: a parte Smalling, Spinazzola, Kumbulla, Pedro, El Shaarawy

vedi letture

Oggi consueta divisione in gruppi per l'allenamento della Roma, nel day after della sconfitta contro il Torino. Defaticante per chi ha giocato. A parte Smalling, Spinazzola, Kumbulla, Pedro ed El Shaarawy