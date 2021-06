Roma, come si completa l'organigramma giallorosso dopo l'arrivo di Vergine

È ufficiale da un paio di giorni l’arrivo di Vincenzo Vergine alla Roma. Una novità che rinnova l’organigramma dei giallorossi: l’ex Fiorentina, come ufficializzato dal club, guiderà il settore giovanile in qualità di responsabile. Salirà in prima squadra Morgan De Sanctis, in qualità di direttore sportivo chiamato a essere il braccio destro del general manager Thiago Pinto. Promozione anche per Simone Lo Schiavo, attualmente capo scouting capitolino e nuovo responsabile di Primavera, dove rimarrà Alberto De Rossi in panchina, U-18 e U-17, alle dirette dipendenze di Vergine. A Bruno Conti, nonché Stefano Desideri, il compito di formare i campioni di domani: rimarranno sotto la sua supervisione le formazioni dall’Under-15 in giù.