Romano: "Ecco come l'Inter si muoverà sul mercato. Su Nico Paz c'è una possibilità"

"L'Inter si è mossa per Nico Paz, col Real c'è una possibilità ed è legata a...": il retroscena di Romano

Il primo colpo dell'Inter per la nuova stagione rappresenta una linea che si continuerà a vedere in futuro con Oaktree. Fabrizio Romano ha parlato del mercato estivo del club nerazzurro ai microfoni di Viva El Futbol:

"Petar Sucic è il nuovo centrocampista dell'Inter. Il club è molto contento dell'operazione.

Hanno provato a farla saltare in tutti i modi, c'erano club italiani e stranieri. Una squadra inglese c'ha provato fino all'ultimo. L'Inter andrà in questa nuova direzione, con giocatori giovani e di questo tipo. Sucic è l'inizio di una nuova era che comincerà in estate".

Intanto Nico Paz continua a brillare nel Como e l'Inter lo segue attentamente.

Il trequartista classe 2004 può diventare uno degli uomini mercato in ottica nerazzurra in estate:

"In estate poteva andare alla Fiorentina, poi è stato bravo il Como. Tra qualche settimana cominceremo a parlarne tanto di Nico Paz.

Il Real? Ha il 50% della rivendita, è come se fosse comproprietario ma con anche 3 clausole di riacquisto. La prima questo giugno, poi 2026 9 mln e 2027 10 mln. A Madrid vedono Nico Paz in squadra in futuro, lui ha il desiderio di essere un giocatore del Real.

Ma c'è da capire che passaggio vuole fare il giocatore.

L'Inter si è mossa e ha iniziato a lavorare lato giocatore, Javier Zanetti ha un grandissimo rapporto con il padre, l'ex difensore argentino Pablo Paz.

Pablo Paz ha giocato nella nazionale argentina alle olimpiadi di Atlanta del 1996 e ha partecipato anche ai mondiali di Francia 1998 insieme a Zanetti del quale è quasi coetaneo.

Se c'è una possibilità di avere il calciatore è legata a questo rapporto di amicizia, essere in una posizione di forza e parlare col Real di una strategia per il futuro".