Ufficiale Roma, ecco Ghilardi: il difensore arriva dell'Hellas Verona e firma fino al 2030

La Roma ufficializza il suo nuovo acquisto. Daniele Ghilardi è un giocatore giallorosso. A darne l'annuncio è il club della capitale con un comunicato diramato dal proprio sito. Il centrale arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona e firmerà un contratto fino al 2030. Questo quanto riportato dalla nota ufficiale:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Daniele Ghilardi dall'Hellas Verona. Il difensore classe 2003 arriva in giallorosso dopo aver collezionato 24 presenze in Serie A nella stagione 2024-25. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Ghilardi ha poi proseguito il proprio percorso professionistico con le maglie del Mantova, della Sampdoria e del Verona.

Daniele ha inoltre rappresentato l’Italia in diverse selezioni giovanili, prendendo parte al Mondiale Under 20 del 2023, in cui la nostra rappresentativa ha raggiunto la finale e ai recenti Europei Under 21 in Slovacchia, disputati insieme ai romanisti Baldanzi e Pisilli. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2030. Ghilardi indosserà la maglia numero 87. Benvenuto alla Roma, Daniele!".