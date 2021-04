Sampdoria, ancora lavoro individuale per Quagliarella. Le ultime da Bogliasco

Ancora una seduta mattutina per la Sampdoria sulla strada che porta alla sfida di domenica sera con la Roma. Dopo la riunione in sala video, nella prima fase della seduta dedicata al riscaldamento e al possesso-palla, Keita Balde ed Ernesto Torregrossa hanno lavorato in gruppo per poi proseguire il lavoro con sedute individuali insieme con Fabio Quagliarella. Il resto della squadra, sotto gli occhi ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche sul campo 2 del “Mugnaini”. Domani, conclude la nota ufficiale del club, altro mattutino in agenda a Bogliasco.