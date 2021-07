Sampdoria, prima giornata di lavoro al "Mugnaini": test atletici per la squadra di D'Aversa

Primi giorni di lavoro a Bogliasco per la Sampdoria. La truppa di Roberto D’Aversa si è data appuntamento oggi al "Gloriano Mugnaini" per saggiare il green del quartier generale a due giorni dalla partenza per il ritiro di Ponte di Legno. Dopo i tamponi e le visite mediche di rito effettuate ieri, Quagliarella e compagni hanno svolto i test Mapei.