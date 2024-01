Ufficiale Sassuolo, preso rinforzo dall'Inter per la Primavera. E Fontana va in prestito in Serie D

Nuovo innesto per il Sassuolo, che nei giorni scorsi ha rinforzato la propria squadra Primavera con un giovane attaccante prelevato dall'Inter. Si tratta del classe 2005 Gabriele Vedovati, prelevato a titolo definitivo dai neroverdi emiliani. Contestualmente il Sassuolo ha anche annunciato un'uscita, quella del coetaneo difensore Fabrizio Fontana. Quest'ultimo concluderà la stagione in Serie D, in forza ai toscani dell'Aglianese, per poi rientrare al termine della stagione.

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato per la formazione Primavera: Gabriele VEDOVATI (’05, attaccante): acquisito a titolo definitivo dal FC Inter. Fabrizio FONTANA (’05, difensore): ceduto a titolo di prestito all’Aglianese", si legge all'interno del comunicato del club emiliano in cui vengono ufficializzate pure le uscite (già note) di due baby difensori come Ioannis e Zaknic, entrambi ceduti a titolo definitivo al Frosinone.