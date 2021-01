Supercoppa Primavera, domani l'Atalanta verrà premiata per lo scudetto 2019/2020

Domani il Gewiss Stadium ospiterà per la seconda volta consecutiva la Supercoppa Primavera, con Atalanta e Fiorentina che si sfideranno come nell'edizione 2020. Prima del match il presidente Percassi riceverà il trofeo per lo scudetto 2019/2020 assegnato dopo la sospensione per via dell'emergenza covid. Presente anche il presidente della Lega Paolo Dal Pino.