Guagni sulla Fiorentina di Commisso: "Il centro sportivo sarà l'inizio della svolta"

Nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com l'ex capitana della Fiorentina Femminile Alia Guagni ha parlato anche dell'impatto delle proprietà straniere nel calcio italiano soffermandosi in particolare su Rocco Commisso che ha avuto come presidente negli ultimi anni: “Quando è arrivato ha portato tanto entusiasmo e ha aperto al calcio femminile. Lo ha fatto capire sin da subito, cerca di dare le stesse possibilità ad entrambe le squadre. È vero che ci sono dei limiti, il primo l'ho vissuto personalmente con la Fiorentina: parlo degli impianti sportivi. È difficile lavorare, l'ho vissuto per anni ed è complicato. Commisso vuole creare un centro sportivo dedicato: sarà l'inizio della svolta, con un centro a disposizione cambia il lavoro, ma anche le possibilità. Cambia ciò che puoi offrire all'estero, se ad esempio vuoi aumentare il livello portando delle calciatrici straniere. È difficile che tu riesca a portarle se non offri determinate cose, tra cui appunto un impianto sportivo. I presidenti, se vengono vengono dall'estero, hanno una mentalità diversa. Magari così si riesce a spingere per poter lavorare anche sul calcio femminile”.