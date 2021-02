tmw radio Acquafresca: "Cagliari e Torino, classifica incredibile. Ora pensino solo a salvarsi"

vedi letture

L'ex centravanti Robert Acquafresca a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Serie A e di una sfida delicata.

Cagliari-Torino la partita della paura. Se lo aspettava?

"Nessuno credo se lo aspettasse. Vedendo i nomi dei giocatori si aspettava un campionato diverso. Poi anche i tecnici sono ottimi, c'era tutto per fare una stagione diversa. Ora devono pensare a un campionato diverso, dove salvarsi, a vincere, non al come, e poi programmare il futuro".

E la Fiorentina?

"In questo momento chi conosceva meglio la piazza era Prandelli. E' chiaro che magari se scegli Italiano, devono collimare gli interessi e i programmi della società e del tecnico. Se vuoi costruire un progetto, devi dare forza al tecnico supportandolo. Nessuno gioca a farsi male da solo".

Rose competitive però c'è qualcosa che non torna:

"Il Cagliari ha quasi due squadre ed è incredibile che sia lì in quella posizione. Adesso l'allenatore paga sempre una situazione negativa. Ma è giusto anche fare diversamente, come fanno all'estero. E' giusto difendere una scelta".

Vlahovic, Belotti, Simeone. Un pensiero su questi attaccanti:

"Vlahovic sta facendo bene, è un ragazzo giovane. Quando la situazione di classifica non è buona passa tutto in secondo piano però. Paga il momento di tutta la squadra, così come Belotti e Simeone. Non ci posso credere che Fiorentina, Cagliari e Torino siano lì. Ma il calcio è così".